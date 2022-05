Cagliari Cragno, in caso di retrocessione sarà addio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cagliari Cragno, in caso di retrocessione dei sardi il portiere potrebbe lasciare la Sardegna: idea del Torino Il Cagliari si gioca tutto nelle ultime due partite della stagione. La salvezza passa dalla sfida contro l’Inter del weekend. Serve una vittoria ai ragazzi di Agostini per continuare a sperare. In caso di retrocessione dei rossoblù ci sarà da valutare diversi giocatori. Non resterà in Sardegna Alessio Cragno. Il portiere, cercato già dal Torino, potrebbe fare le valigie. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022), indidei sardi il portiere potrebbe lasciare la Sardegna: idea del Torino Ilsi gioca tutto nelle ultime due partite della stagione. La salvezza passa dalla sfida contro l’Inter del weekend. Serve una vittoria ai ragazzi di Agostini per continuare a sperare. Indidei rossoblù cida valutare diversi giocatori. Non resterà in Sardegna Alessio. Il portiere, cercato già dal Torino, potrebbe fare le valigie. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cragno e l'addio al #Cagliari in caso di retrocessione ?? - lazio902000 : @ilducabianco77 @AlessioAdam_ prende tanti gol per la difesa. dipende su di lui, io ho solo detto del passato nel… - infoitsport : Cagliari, Cragno: 'Contro l'Inter confidiamo sull'aiuto del nostro pubblico' - Cagliari_1920 : Cragno: «Stagione sfortunata. Non molliamo e non molleremo» #cagliaricalcio - infoitsport : Cagliari, Cragno: 'Ci gira un po' male, ora non possiamo permetterci di rilassarci' -