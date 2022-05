Barone risponde a Mourinho | «Inutile fare polemiche che non esistono»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Joeallescatenate dadopo il rigore assegnato nella gara tra i giallorossi e la Fiorentina A lato dell’Assemblea della Lega Serie A, Joe, direttore generale della Fiorentina,a Jose, dopo le proteste del tecnico portoghese. «Ci sono esperti che lavorano su questa materia. Tutto si può migliorare ma non è un tema su cui voglio entrare. Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto.che non. Var? Funziona, siamo uno dei modelli nel calcio mondiale, poi c’è sempre meglio permeglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

