ATP Roma 2022, Jannik Sinner: “Ho il mio percorso e tanti margini, non penso ad Alcaraz” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannik Sinner si prepara quest’oggi al match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022 di Roma che lo vedrà scontrarsi con Fabio Fognini. Si prevede un derby molto intrigante, visto che i due mai si sono incrociati a livello ATP e sono opposti per “credo tennistico”. Sinner è un giocatore molto quadrato che fa della pressione da fondo la sua forza; Fognini ha un gioco più completo e a tutto campo, ma il suo estro non è sempre accompagnato dalla continuità di rendimento. Si profila una sfida interessante anche per l’assenza di precedenti e con una importante posta in palio, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale del torneo del Foro Italico. In conferenza stampa, Sinner ha approfondito tanti aspetti, tra cui quelli legati al suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)si prepara quest’oggi al match di secondo turno degli Internazionali d’Italiadiche lo vedrà scontrarsi con Fabio Fognini. Si prevede un derby molto intrigante, visto che i due mai si sono incrociati a livello ATP e sono opposti per “credo tennistico”.è un giocatore molto quadrato che fa della pressione da fondo la sua forza; Fognini ha un gioco più completo e a tutto campo, ma il suo estro non è sempre accompagnato dalla continuità di rendimento. Si profila una sfida interessante anche per l’assenza di precedenti e con una importante posta in palio, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale del torneo del Foro Italico. In conferenza stampa,ha approfonditoaspetti, tra cui quelli legati al suo ...

