Zuppa di Porro 10 maggio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 maggio 2022)di. I titoli e i commenti sul discorso di Putin riflettono più le aspettative deluse dei nostri opinionisti, che quello che è successo. Vi prego leggete Galuzzo sulla visita di Draghi in Usa. La prima colonna è imbarazzante: il più figo del mondo, il più potente d’Europa, l’economista che può tutto, incontro quello sfigato del presidente americano, che poitanto sfigato se incontro Draghi non deve essere. Lo stop di Macron alla escalation. Nel frattempo i mercati sono nel casino e lo spread sale Visure del catasto in tilt per Italia Oggi. Giulia Ligresti risarcita peringisuta detenzione ma solo un po’. Il Fango tra debenedetti e Dalemaby Bracalini. Trombata da Calenda, la pornostar che non sarà candidata parla a Libero #rassegnastampa10L'articolo proviene da Nicola