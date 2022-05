Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO9.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA CODE ALTEZZA USCITA LABARO E TRA TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA SEMPRE CODE ALTEZZA SALARIA E TRA LA PRENESTINA E LO SVINCOLO CON LATERAMO SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO LUNGHE FILE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA FLAMINA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI DAL RACCORDO FINO A PIAZZA IRNERIO SULLA AURELIA DISAGI SU TUTTO IL QUADRANTE DI COLLEVERDE SIAMO SULLA VIA NOMENTANA E SULLAFIUMICINO CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON QUI IN ...