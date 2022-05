Ucraina, Salvini: “Non possiamo permetterci altri mesi di guerra, Draghi-Biden preparino la pace” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l’inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, n on possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Arrivare alla pace subito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall’incontro Draghi-Biden mi aspetto che parlino di pace, lavorino per la pace e preparino la pace”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, Nel giorno in cui il presidente Draghi parte alla volta di Washington. “Noi – ha proseguito il leader del Carroccio – non siamo in ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l’inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, n onpiùdi. Arrivare allasubito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall’incontromi aspetto che parlino di, lavorino per lala”. Così il segretario della Lega, Matteo, Nel giorno in cui il presidenteparte alla volta di Washington. “Noi – ha proseguito il leader del Carroccio – non siamo in ...

