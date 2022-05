Supermercato | occhio a questi trucchi | così ti spingono a spendere di più

Leggi su chenews

(Di martedì 10 maggio 2022) Ilè un luogo in cui si puòdi più. Le strategie a cui stare attenti sono varie. Vediamole insieme. Con i tanti aumenti, i consumatori cercano in ogni modo di risparmiare. Anche se questo aspetto non è affatto facile dato che si è costantemente al centro di tante strategie di marketing. I supermercati non sono esenti da tecniche che, in certi casi, portano apiù del dovuto. AdobeStockIl marketing è uno degli aspetti che più si lega ai consumatori. Tutte le tecniche vengono realizzate per attirare proprio i possibili clienti. Anche nelquesto aspetto avviene. E, inoltre, si realizza anche in diverse situazioni. Momenti che, per alcuni, sono decisivi e portano auna cifra superiore a quanto inizialmente immaginato. Il ...