Rivoluzione Var, arriva la proposta della Lega (Di martedì 10 maggio 2022) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a ai microfoni di GR Parlamento per parlare delle possibili riforme da adottare nel nostro campionato, una su tutte riguardante il Var. Di seguito quanto evidenziato: “In questo momento non valutiamo cambiamenti per la Coppa Italia, ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega B ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A, ma al momento non è previsto un cambio nell’immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello Fa Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo”. VAR (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Var, sarà Rivoluzione? Casini chiamato poi a commentare sul tema Var ha aggiunto: “L’opinione pubblica ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Lorenzo Casini, presidenteSerie A, è intervenuto a ai microfoni di GR Parlamento per parlare delle possibili riforme da adottare nel nostro campionato, una su tutte riguardante il Var. Di seguito quanto evidenziato: “In questo momento non valutiamo cambiamenti per la Coppa Italia, ma laè sempre aperta a migliorare le cose. LaB ci ha fatto alcune proposte, ad esempio far giocare ai club le partite in casa contro le squadre di A, ma al momento non è previsto un cambio nell’immediato, anche se nulla esclude che ciò possa avvenire in futuro. Il modello Fa Cup? È lontano per un fatto culturale, rende difficile importarlo”. VAR (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Var, sarà? Casini chiamato poi a commentare sul tema Var ha aggiunto: “L’opinione pubblica ha ...

