(Di martedì 10 maggio 2022) Il grupporafforza i legami con laAutomobile Holdings dopo l'accordo quadro annunciato alla fine di gennaio. I due costruttori hanno, infatti, sottoscritto i contratti che porteranno la società cinese a entrare nel capitaleKorea Motors tramite un aumento di capitale riservato. La, attraverso la controllata alla controllata Centurion Limited, diventerà azionista con il 34,02% del capitale, mentre i francesi manterranno la maggioranza e continueranno a consolidare integralmente la. La collaborazione industriale. L'operazione segue, come detto, l'accordo quadro dello scorso 21 gennaio, con il quale le due aziende hanno avviato una collaborazione industriale incentrata sulla produzione in Corea di una nuova gamma di ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Renault - Geely acquista il 34% della filiale coreana - Gazzetta_it : Renault in Corea del Sud, Geely acquisisce il 34% delle azioni -

La Gazzetta dello Sport

Il grupporafforza i legami con laAutomobile Holdings dopo l'accordo quadro annunciato alla fine di gennaio. I due costruttori hanno, infatti, sottoscritto i contratti che porteranno la società ...I due partner che si dividono il controllo di Smart si sono spartiti i compiti:fornisce ... quando a capo del marchio del Biscione c'era l'attuale n.1 di, Luca De Meo. La produzione ... Renault in Corea del Sud, Geely acquisisce il 34% delle azioni Il gruppo Renault rafforza i legami con la Geely Automobile Holdings dopo l'accordo quadro annunciato alla fine di gennaio. I due costruttori hanno, infatti, sottoscritto i contratti che porteranno la ...Renault potrebbe vendere le sue azioni in Nissan - circa 2 miliardi, pari al 43% - per finanziare la nuova divisione per auto elettriche.