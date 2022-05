Nuova tragedia per Nick Cave, perde il suo secondo figlio: morto a 31 anni Jethro (Di martedì 10 maggio 2022) Un altro tragico lutto ha colpito il cantautore Nick Cave. Suo figlio maggiore, Jethro è morto all’età di 31 anni. Nel 2015, dopo una caduta da una scogliera a Brighton, l’artista aveva già perso un altro figlio, il 15enne Arthur. A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso Cave, che in una nota ha scritto: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”. Non sono ancora state rese note le cause del decesso. Jethro era nato a Melbourne nel 1991, da Nick e dalla madre Beau Lazenby, ma aveva scoperto che Nick Cave era suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 10 maggio 2022) Un altro tragico lutto ha colpito il cantautore. Suomaggiore,all’età di 31. Nel 2015, dopo una caduta da una scogliera a Brighton, l’artista aveva già perso un altro, il 15enne Arthur. A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso, che in una nota ha scritto: “Con molta tristezza posso confermare che mio, è. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”. Non sono ancora state rese note le cause del decesso.era nato a Melbourne nel 1991, dae dalla madre Beau Lazenby, ma aveva scoperto cheera suo ...

Advertising

novasocialnews : Nick Cave, nuova tragedia: muore un secondo figlio - BinaryOptionEU : RT 'Ancora una tragedia per #NickCave, muore un altro figlio. #ultimora - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Jethro ha perso la vita a soli 31 anni, sette anni dopo la morte dell'adolescente Arthur - Bassi10Bassi : RT @Adnkronos: Ancora una tragedia per #NickCave, muore un altro figlio. #ultimora - i71845609 : RT @MediasetTgcom24: Nuova tragedia per Nick Cave, perde il suo secondo figlio: morto a 31 anni Jethro -