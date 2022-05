«Non si costruisce più». I falsi cartelli al Parco Ovest (Di martedì 10 maggio 2022) Il caso Giallo al Villaggio degli Sposi. Lunedì mattina 9 maggio i residenti hanno trovato numerosi cartelli che annunciavano lo stop al cantiere del Parco Ovest. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Il caso Giallo al Villaggio degli Sposi. Lunedì mattina 9 maggio i residenti hanno trovato numerosiche annunciavano lo stop al cantiere del

Advertising

TgLa7 : #Macron, pace non si costruisce con l'umiliazione di Mosca ++ 'Non cediamo alla tentazione dei revanscismi'… - fattoquotidiano : 'NON POSSIAMO UMILIARE PUTIN' Il segnale di Macron alla Russia e agli Usa [Video] - MediasetTgcom24 : Macron: 'Pace non si costruisce con l'umiliazione di Mosca' #ucraina #russia #guerra #kiev #nato #ue #putin… - CristinaCmr : RT @sandraamurri1: “Non siamo in guerra contro la Russia. Non si costruisce la Pace umiliando la Russia” Pacifisti putiniani. Ah no, è Macr… - EleonoraGalafa1 : RT @sandraamurri1: “Non siamo in guerra contro la Russia. Non si costruisce la Pace umiliando la Russia” Pacifisti putiniani. Ah no, è Macr… -