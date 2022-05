Muhannad Shono | naturale e artificiale in una sola anima

Advertising

ARTE.it

L'artistaha creato un'installazione pneumatica ricoperta di fronde di palma essiccate. Una struttura viva, odorosa, che ragiona sull'idea della linea e ne mette in discussione l'...... Lorenzo Puglisi Sede: Isola di San Servolo ARABIA SAUDITA The Teaching Tree Commissario: Visual Arts Commission, Ministry of Culture; Curatore: Reem Fadda; Espositore:Sede: Arsenale ... Padiglione Saudita 59. Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia - Muhannad Shono. The Teaching Tree - Mostra - Venezia - Arsenale - Sale d'Armi L'artista Muhannad Shono ha creato un'installazione pneumatica ricoperta di fronde di palma essiccate. Una struttura viva, odorosa, che ragiona sull'idea della linea e ne mette in discussione ...Le opere di Simone Leigh, Yunchul Kim, Muhannad Shono... Il Leone d'oro Simone Leigh lo ha vinto per la mostra internazionale, ma l'artista afroamericana è presente alla Biennale Arte anche con il ...