Migranti: Fond.Moressa, nel 2021 dall'Italia 7,7 mld rimesse - Cronaca (ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Ammontano a 7,7 miliardi di euro le rimesse inviate lo scorso anno dagli immigrati residenti in Italia a sostegno delle famiglie nei Paesi d'origine, un volume complessivo ...