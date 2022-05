Mentana e la guerra usata “per regolare i conti” tra ospiti in tv (Di martedì 10 maggio 2022) A Metropolis, Mentana denuncia i meccanismi televisivi, troppo spesso legati solo all’audience e poco ai fatti, al contenuto di ciò che viene raccontato: «Siamo gli unici che usiamo la guerra per regolare i nostri conti». Il giornalista riflette sul dibattito nei talk show e sulle interviste «di guerra», ed inevitabili sono i riferimenti alla classe politica e alla recente intervista del ministro degli Esteri russo Lavrov su Rete 4. Il direttore del Tg La7 dichiara che ci concentriamo troppo sulle domande anziché dare peso alle risposte: «E non pensiamo che uno come Lavrov non avrebbe dato le stesse risposte davanti a qualsiasi domanda». Leggi anche > Mentana rivendica di non voler invitare in trasmissione chi giustifica l’invasione russa in Ucraina Secondo Mentana ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) A Metropolis,denuncia i meccanismi televisivi, troppo spesso legati solo all’audience e poco ai fatti, al contenuto di ciò che viene raccontato: «Siamo gli unici che usiamo laperi nostri». Il giornalista riflette sul dibattito nei talk show e sulle interviste «di», ed inevitabili sono i riferimenti alla classe politica e alla recente intervista del ministro degli Esteri russo Lavrov su Rete 4. Il direttore del Tg La7 dichiara che ci concentriamo troppo sulle domande anziché dare peso alle risposte: «E non pensiamo che uno come Lavrov non avrebbe dato le stesse risposte davanti a qualsiasi domanda». Leggi anche >rivendica di non voler invitare in trasmissione chi giustifica l’invasione russa in Ucraina Secondo...

