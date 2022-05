Li punivano con botte e frustate per i brutti voti a scuola: genitori dovranno risarcire i figli con 10 mila euro a testa (Di martedì 10 maggio 2022) Li punivano per i brutti voti a scuola, picchiandoli con una scopa e frustandoli con il cavo della corrente elettrica. Un comportamento che è costato al padre e alla madre, una coppia di origini indiane che vive a Pavia, la condanna a 4 mesi per abuso di mezzi di correzione (la pena è stata sospesa). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 10 maggio 2022) Liper i, picchiandoli con una scopa e frustandoli con il cavo della corrente elettrica. Un comportamento che è costato al padre e alla madre, una coppia di origini indiane che vive a Pavia, la condanna a 4 mesi per abuso di mezzi di correzione (la pena è stata sospesa). L'articolo .

