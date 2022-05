Advertising

sportli26181512 : Juve, Chiellni ai saluti: incontro con Agnelli dopo l'Inter: Quella contro l'Inter sarà l'ultima finale alla Juvent… -

TORINO - Il è uno dei temi che verrà affrontato al termine della stagione in casa Juventus. Il capitano bianconero, che il 14 agosto compirà 38 anni, riflette su cosa fare e rinvia la decisioni ai ...TORINO - Il è uno dei temi che verrà affrontato al termine della stagione in casa Juventus. Il capitano bianconero, che il 14 agosto compirà 38 anni, riflette su cosa fare e rinvia la decisioni ai ...L'appuntamento è di quelli da non sbagliare e Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini lo sanno bene. Con la sua Juventus si gioca un obiettivo stagionale, la Coppa Italia in finale contro l'Inter all ...FINALE IS COMING... Juventus e Inter si sono affrontate quattro volte in finale: due in Coppa Italia (successi bianconeri nel 1959 e nel 1965) ...