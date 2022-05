Internazionali d’Italia, vince Sinner: sarà derby con Fognini (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner risponde presente e infiamma il Foro Italico con la vittoria all’esordio agli Internazionali d’Italia a Roma. La testa di serie numero 10 supera in due set Pedro Martinez ed ora troverà Fabio Fognini in un intrigante e bellissimo derby italiano al 2° turno. Buon esordio per Jannik Ultimo match di giornata sul Centrale per Jannik Sinner, il grande protagonista atteso dal pubblico del Foro Italico. L’altoatesino non ha deluso le aspettative, rispettando il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Martinez. Un parziale di 12 punti a 3 ad inizio match permette al 20enne italiano di partire a razzo con un parziale di 3-0. Poi però il suo avversario cresce strada facendo: quando il set sembra ormai archiviato, arriva il contro-break nel nono gioco. Sembra così ... Leggi su zon (Di martedì 10 maggio 2022) Jannikrisponde presente e infiamma il Foro Italico con la vittoria all’esordio aglia Roma. La testa di serie numero 10 supera in due set Pedro Martinez ed ora troverà Fabioin un intrigante e bellissimoitaliano al 2° turno. Buon esordio per Jannik Ultimo match di giornata sul Centrale per Jannik, il grande protagonista atteso dal pubblico del Foro Italico. L’altoatesino non ha deluso le aspettative, rispettando il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Martinez. Un parziale di 12 punti a 3 ad inizio match permette al 20enne italiano di partire a razzo con un parziale di 3-0. Poi però il suo avversario cresce strada facendo: quando il set sembra ormai archiviato, arriva il contro-break nel nono gioco. Sembra così ...

