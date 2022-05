Il messaggio degli hacker sulle tv russe: "Sulle tue mani c'è il sangue degli ucraini assassinati" VIDEO (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri 9 maggio è stato il giorno della parato militare a Mosca con i russi che hanno celebrato e festeggiato la vittoria sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ma proprio durante questa ricorrenza... Leggi su feedpress.me (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri 9 maggio è stato il giorno della parato militare a Mosca con i russi che hanno celebrato e festeggiato la vittoria sui nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ma proprio durante questa ricorrenza...

Advertising

Avvenire_Nei : Il Papa: dai nonni la rivoluzione della tenerezza, siano maestri di pace - eziomauro : Il messaggio degli hacker è ovunque sulle tv in Russia - repubblica : Il messaggio degli hacker sulle tv russe: 'Sulle tue mani c'è il sangue degli ucraini' [di Pier Luigi Pisa] - Agricolturabio1 : RT @CleliaMussari: Il messaggio degli hacker è ovunque sulle tv in Russia: 'No alla guerra' - Miki_2313 : RT @repubblica: Il messaggio degli hacker sulle tv russe: 'Sulle tue mani c'è il sangue degli ucraini' [di Pier Luigi Pisa] -