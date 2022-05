Furto di un autocarro | arresto un 28enne irpino

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Lombardi (Av) – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno arrestato un, per ildi un. È accaduto ieri mattina a Guardia Lombardi. L’azione delittuosa è stata notata dal figlio del denunciante che, dopo averlo bloccato, unitamente ad un suo amico, allertava il “112”. Giunti sul posto, i militari, dopo aver accertato le dinamiche dell’accaduto, hanno portato il giovane in Caserma che, sulla base degli elementi di prova raccolti, è stato tratto ine, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari. Il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Furto autocarro, in arresto 28enne I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, hanno arrestato un 28enne irpino, per il furto di un autocarro. È accaduto ieri mattina a Guardia Lombardi. L'azion ...Guardia Lombardi, 28enne ruba un autocarro: arrestato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Il furto è stato notato dal figlio della vittima.