"Eh no, non è proprio così". La Panicucci sbotta in studio, poi interviene Tonon. Parole pesantissime (Di martedì 10 maggio 2022) Federica Panicucci non le manda a dire e mette le cose in chiaro in diretta tv a Mattino Cinque: "Nicolas Vaporidis non è un attore in caduta libera". Durante l'ultima puntata del contenitore mattutino di Canale 5, è stata mandata in onda una clip sull'Isola dei Famosi in cui Laura Maddaloni litiga furiosamente con l'attore. E nel battibecco gli dà del fallito perché non fa, a dire della Maddaloni, un film da 20 anni. Ma ascoltando queste Parole, la Panicucci è intervenuta subito con una frase molto chiara: "Ad onor del vero Nicolas Vaporidis è fuori al cinema adesso con un film di Fausto Brizzi, il cui titolo è Bla Bla Baby…". E di certo Vaporidis non è un attore qualunque. Va sottolineato che con il suo ruolo da protagonista in "Notte prima degli esami" di fatto ha segnato una generazione. Il film infatti qualche anno fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Federicanon le manda a dire e mette le cose in chiaro in diretta tv a Mattino Cinque: "Nicolas Vaporidis non è un attore in caduta libera". Durante l'ultima puntata del contenitore mattutino di Canale 5, è stata mandata in onda una clip sull'Isola dei Famosi in cui Laura Maddaloni litiga furiosamente con l'attore. E nel battibecco gli dà del fallito perché non fa, a dire della Maddaloni, un film da 20 anni. Ma ascoltando queste, laè intervenuta subito con una frase molto chiara: "Ad onor del vero Nicolas Vaporidis è fuori al cinema adesso con un film di Fausto Brizzi, il cui titolo è Bla Bla Baby…". E di certo Vaporidis non è un attore qualunque. Va sottolineato che con il suo ruolo da protagonista in "Notte prima degli esami" di fatto ha segnato una generazione. Il film infatti qualche anno fa ...

