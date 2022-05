“Dammi i soldi o ti sparo” | rapina al distributore di benzina nel napoletano

(Di martedì 10 maggio 2022)ildiin via Ercoli a Torre Annunziata, preso dai poliziotti dopo inseguimento. Avevo finto di dover fare rifornimento ma dopo qualche istante ha minacciato uno dei dipendenti per farsi consegnare l’incasso della giornata. Subito dopo il colpo è fuggito via a bordo dell’auto facendo perdere ogni traccia. Torre Annunziata,al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mai4abb : @orcytask dammi i soldi - ________Trip : Dove sono i miei soldi? Voglio i miei soldi. Dammi i miei soldi. Soldi. Neymar soldi. - Livius84041443 : @albwolf73 @ennebici Della serie dammi i soldi sennò ti scateno la terza guerra mondiale. Mi raccomando fai tutto q… - mebufalino : RT @agggenzia: 'Penso che un buono regalo sia un regalo del cazzo. Prendi dei soldi che erano buoni ovunque e rovini tutto. Dammi direttame… - daytona27 : RT @agggenzia: 'Penso che un buono regalo sia un regalo del cazzo. Prendi dei soldi che erano buoni ovunque e rovini tutto. Dammi direttame… -

IL GIORNO

RENDE (CS) - 'altrimenti finisce male'. Con questa frase è stato minacciato un giovane studente dell'Unical mentre si recava in ateneo. Il ragazzo riporta e segnala anche alle autorità che il ...... l'uomo l'avrebbe sottoposta a sofferenze fisiche e morali, con continue minacce, anche ricorrendo a forbici, coltelli e bastoni, e aggressioni fisiche, per farsi consegnare ida destinare all'... "Dammi i soldi per la birra", poi gli tira una testata: 19enne bergamasco aggredito a Roma Sorical ha, inoltre, precisato che le utenze servite dallo schema “Capodacqua” non subiranno variazioni. RENDE (CS) – “Dammi i soldi altrimenti finisce male”. Con questa frase è stato minacciato un ...Dopo il pieno di finanziamenti durante la pandemia, con la guerra in corso e lo spettro di una nuova recessione in arrivo non è difficile ipotizzare che per la sanità il gioco del finanziamento al ria ...