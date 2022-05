Ciclismo, Mathieu van der Poel tornerà in mountain bike nel 2023 (Di martedì 10 maggio 2022) Mathieu van der Poel ha espresso la propria opinione in merito ad un possibile ritorno in mountain bike. L’attuale leader del Giro d’Italia dopo le prime tre frazioni in terra ungherese guarda al 2023 con il chiaro intento di preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi 2024. Il portacolori dell’Alpecin-Fenix ha rilasciato alla stampa durante la corsa rosa ai microfoni di WielerFlits: “Nel prossimo anno ho l’intenzione di tornare alla mia solita routine con la mountain bike. Voglio lavorare al meglio in vista di Parigi”. Il fuoriclasse olandese potrebbe tornare a breve in questa speciale disciplina a pochi mesi dalla scivolata avvenuta in occasione delle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate. Un salto tradì il pluricampione del mondo di ciclocross in una prova che fu ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)van derha espresso la propria opinione in merito ad un possibile ritorno in. L’attuale leader del Giro d’Italia dopo le prime tre frazioni in terra ungherese guarda alcon il chiaro intento di preparare al meglio le Olimpiadi di Parigi 2024. Il portacolori dell’Alpecin-Fenix ha rilasciato alla stampa durante la corsa rosa ai microfoni di WielerFlits: “Nel prossimo anno ho l’intenzione di tornare alla mia solita routine con la. Voglio lavorare al meglio in vista di Parigi”. Il fuoriclasse olandese potrebbe tornare a breve in questa speciale disciplina a pochi mesi dalla scivolata avvenuta in occasione delle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate. Un salto tradì il pluricampione del mondo di ciclocross in una prova che fu ...

