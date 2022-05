Calcio: Totti, ‘sarò a Tirana per sostenere la Roma' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci sarò”. Lo ha detto l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la sua presenza a Tirana per la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022), 10 mag. - (Adnkronos) - “? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo avogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a? Si, ci sarò”. Lo ha detto l'ex capitano dellaFrancescoa margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell'11 maggio allo stadio Olimpico di, annunciando la sua presenza aper la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord.

Advertising

indoroma_ : Formazione Ufficiale AS Roma XI ?????? . LIVE @beINSPORTSid 3 . . #ASRoma #fiorentinaroma #legaseriea #seriea #calcio… - AndreattaSara1 : Mi sa che il nostro terzo figlio avrà l allenatore di calcio personale ?????? @Fil_Andreatta @Totti @Pontifex_it - Vally_Daddario : RT @asiasinasce: Cinque anni fa si avvicinava l’addio al calcio di Totti e all’inizio del secondo tempo di Milan-Roma succedeva questo ?? h… - asiasinasce : Cinque anni fa si avvicinava l’addio al calcio di Totti e all’inizio del secondo tempo di Milan-Roma succedeva ques… - aboccadaverita : RT @salvione: Guerra in Ucraina, la storia di Ivan: arriva in Italia e indossa la maglia di Totti -