A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Avola-Etna. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa (Di martedì 10 maggio 2022) oggi martedì 10 maggio va in scena la quarta tappa del Giro d’Italia 2022. Si tratta della prima frazione nel Bel Paese per questa edizione della Corsa Rosa, dopo le prime tre giornate trascorse in Ungheria: 172 km da Avola all’Etna, 3500 metri di dislivello complessivo. Si tratta del primo vero arrivo in salita e la classifica generale ne risentirà, verranno espresse le prime sentenze e ci sarà sicuramente da divertirsi. Primi 50 km in leggera ascesa che portano allo svincolo di Buccheri, poi discesa e tratto pianeggiante, che conduce a Paternò. Lì inizierà la salita che condurrà all’Etna (Rifugio Sapienza): 22,8 km al 5,9% di pendenza media e costante, il tratto più impegnativo è tra 14° e 15° chilometro (8,7% con una massima del 14%). Questa frazione si snoda interamente in Sicilia. ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)martedì 10 maggio va in scena la quarta tappa del2022. Si tratta della prima frazione nel Bel Paese per questa edizione della Corsa Rosa, dopo le prime tre giornate trascorse in Ungheria: 172 km daall’, 3500 metri di dislivello complessivo. Si tratta del primo vero arrivo in salita e la classifica generale ne risentirà, verranno espresse le prime sentenze e ci sarà sicuramente da divertirsi. Primi 50 km in leggera ascesa che portano allo svincolo di Buccheri, poi discesa e tratto pianeggiante, che conduce a Paternò. Lì inizierà la salita che condurrà all’(Rifugio Sapienza): 22,8 km al 5,9% di pendenza media e costante, il tratto più impegnativo è tra 14° e 15° chilometro (8,7% con una massima del 14%). Questa frazione si snoda interamente in Sicilia. ...

Advertising

rulajebreal : Da settimana suono l’allarme ed ora anche il Copasir conferma che c’è una regia occulta che veicola la propaganda d… - ladyonorato : Tranquilli, il @MinisteroSalute continuerà ad ignorare questo e tutti gli altri studi scientifici verificati e pubb… - ladyonorato : Quindi ora si può dire che il conflitto ucraino è iniziato nel 2014 su spinta USA?… Le mani degli Stati Uniti sull… - Domenic09148782 : È ora di smetterla ????????????non riesco immaginare i Danni psicologici che avranno in futuro - bp448yk1 : RT @DmitryEvic: Noto che molti politici Italiani stanno facendo dei passi indietro rispetto alla battaglia in Donbass, prima Armi..Armi..Ar… -