Treno deraglia in Austria, si ribaltano due vagoni: un morto e diversi feriti, sul posto soccorritori ed elicotteri (Di lunedì 9 maggio 2022) Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel tardo pomeriggio in Austria, nei pressi di Münchendorf, città a poche decine di chilometri da Vienna, nel distretto di Mödling, Bassa Austria. Il Treno, secondo le prime notizie, sarebbe deragliato e due dei vagoni si sarebbero ribaltati, causando almeno una vittima e diversi feriti. Sul posto i soccorsi, con le eliambulanze, e le autorità che stanno investigando le possibile cause dell’incidente. Incidente ferroviario in Austria, il Treno deraglia: almeno una vittima L’incidente è avvenuto verso le 18, come riferisce l’ÖBB, vicino Münchendorf, e ha coinvolto un Treno della Raaberbahn che viaggiava sulla linea Pottendorf. La stampa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Un grave incidente ferroviario è avvenuto nel tardo pomeriggio in, nei pressi di Münchendorf, città a poche decine di chilometri da Vienna, nel distretto di Mödling, Bassa. Il, secondo le prime notizie, sarebbeto e due deisi sarebbero ribaltati, causando almeno una vittima e. Suli soccorsi, con le eliambulanze, e le autorità che stanno investigando le possibile cause dell’incidente. Incidente ferroviario in, il: almeno una vittima L’incidente è avvenuto verso le 18, come riferisce l’ÖBB, vicino Münchendorf, e ha coinvolto undella Raaberbahn che viaggiava sulla linea Pottendorf. La stampa ...

