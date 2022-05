Traffico Roma del 09-05-2022 ore 09:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina coda anche in esterna tra Laurentina ed Appia è da ora tra Ferrari e Katia intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra l’uscita per la A24 e la Salaria verso lo stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale est la sulla via Pontina in colonna nel Traffico tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma ed ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia in pieno svolgimento una manifestazione in via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina coda anche in esterna tra Laurentina ed Appia è da ora tra Ferrari e Katia intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra l’uscita per la A24 e la Salaria verso lo stadio Olimpico code sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale est la sulla via Pontina in colonna neltra Castelno e Castel di Decima versoed ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia in pieno svolgimento una manifestazione in via ...

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - VAIstradeanas : 09:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 09:26 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Viadotto della Magliana ?????? Code a tratti tra GRA e Via della Magliana > Eur #Luceverde #Lazio -