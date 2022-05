Stadio Maradona, De Laurentiis: “Faremo un impianto bellissimo, ma abbiamo un problema con la camorra” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa da Palazzo San Giacomo nel corso di un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il patron del club azzurro ha così avuto l’occasione di parlare del futuro dello Stadio Maradona, rivelando l’intenzione di ammodernare nuovamente l’impianto. Ecco quanto evidenziato: De Laurentiis Manfredi “Il sindaco Manfredi mi ha detto che dello Stadio deve occuparsene soltanto lui in prima persona. Io non mi sono intromesso nel suo operato. Faremo diventare con il sindaco il Maradona uno Stadio bellissimo, ma per farlo funzionare al top dobbiamo studiare tutto fino ai servizi e trasporti. Deve essere una struttura pienamente funzionante sette ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente Aurelio Deè intervenuto in conferenza stampa da Palazzo San Giacomo nel corso di un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il patron del club azzurro ha così avuto l’occasione di parlare del futuro dello, rivelando l’intenzione di ammodernare nuovamente l’. Ecco quanto evidenziato: DeManfredi “Il sindaco Manfredi mi ha detto che dellodeve occuparsene soltanto lui in prima persona. Io non mi sono intromesso nel suo operato.diventare con il sindaco iluno, ma per farlo funzionare al top dobbiamo studiare tutto fino ai servizi e trasporti. Deve essere una struttura pienamente funzionante sette ...

