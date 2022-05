Spara in aria con una semiautomatica al culmine di una lite: 20enne denunciato (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (AV) – I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato in stato di libertà un 20enne per minaccia a mano armata. Nello specifico, nel corso della notte di domenica, un cittadino residente a Contrada aveva riferito di avere avuto poco prima una lite con uno sconosciuto, terminata con l’esplosione in aria di un colpo di arma da fuoco da parte di quest’ultimo. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e all’acquisizione di utili informazioni, i Carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 20enne, rivenendo, occultata in una zona di campagna nei pressi della sua abitazione, la pistola semiautomatica a salve calibro 9mm che presentava, al suo interno un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (AV) – I Carabinieri della Stazione di Forino hannoin stato di libertà unper minaccia a mano armata. Nello specifico, nel corso della notte di domenica, un cittadino residente a Contrada aveva riferito di avere avuto poco prima unacon uno sconosciuto, terminata con l’esplosione indi un colpo di arma da fuoco da parte di quest’ultimo. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e all’acquisizione di utili informazioni, i Carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del, rivenendo, occultata in una zona di campagna nei pressi della sua abitazione, la pistolaa salve calibro 9mm che presentava, al suo interno un ...

