Sabatini: «Tutto il calcio è una vergogna»

I 10 minuti di recupero concessi al termine di Salernitana-Cagliari non sono andati giù al direttore sportivo del club campano, Walter Sabatini. Il Corriere dello Sport riporta una frase del ds mentre si accingeva a raggiungere la sala stampa, nel post partita. "Delusione nello spogliatoio granata e sugli spalti per il beffardo pareggio subito dai campani nel finale. Walter Sabatini, che ha seguito il match in tribuna stampa, si avvia verso l'ascensore visibilmente turbato. Forse non ha gradito quel recupero così lungo, per molti eccessivo. Nel corridoio della sala stampa, mentre parla con l'amministratore delegato Maurizio Milan e con la responsabile della comunicazione Mara Andria, glielo chiediamo. Lui commenta in modo lapidario: «Tutto il calcio è una vergogna».

