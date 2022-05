Ore 14 non va in onda: perché il programma di Milo Infante chiude in anticipo? (Di lunedì 9 maggio 2022) Quando andrà di nuovo in onda il format? Nel corso della puntata di giovedì 5 maggio, il conduttore di Ore 14, Milo Infante, ha annunciato la chiusura anticipata del format in onda su Rai 2. La decisione della Rai è stata presa al fine di dare spazio al ciclismo e al giro d’Italia. Per l’evento, infatti, come accade da alcuni anni, Rai 2 diventerà la rete ufficiale che seguirà gli appuntamenti sportivi legati al ciclismo. A fronte di tutti gli spettatori convinti di assistere a una nuova puntata del programma nel primo pomeriggio di venerdì 6 maggio, Milo Infante (proprio come Bianca Guaccero con Detto Fatto) ha salutato gli affezionati nella giornata di giovedì 6 per cedere il posto al giro d’Italia. A questo proposito, tuttavia, bisogna sottolineare che le sorti di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Quando andrà di nuovo inil format? Nel corso della puntata di giovedì 5 maggio, il conduttore di Ore 14,, ha annunciato la chiusura anticipata del format insu Rai 2. La decisione della Rai è stata presa al fine di dare spazio al ciclismo e al giro d’Italia. Per l’evento, infatti, come accade da alcuni anni, Rai 2 diventerà la rete ufficiale che seguirà gli appuntamenti sportivi legati al ciclismo. A fronte di tutti gli spettatori convinti di assistere a una nuova puntata delnel primo pomeriggio di venerdì 6 maggio,(proprio come Bianca Guaccero con Detto Fatto) ha salutato gli affezionati nella giornata di giovedì 6 per cedere il posto al giro d’Italia. A questo proposito, tuttavia, bisogna sottolineare che le sorti di ...

Advertising

borghi_claudio : Vi aspetto con @AlbertoBagnai e @Rinaldi_euro a Como, ore 17 hotel Palace. Non mancate! - SeaWatchItaly : ?? Da 20 ore 34 persone rischiano la vita nel Mediterraneo in una barca alla deriva. Continuiamo a sollecitare le au… - RealPiccinini : Ho accettato la proposta di Prime per riprovare le vecchie emozioni della Champions, ma non speravo tanto ?? Grazie… - francideipesci : RT @sempresilviona: twitter o lo usi per 22 ore di fila o non lo usi per giorni - Jennife04236786 : RT @borghi_claudio: Vi aspetto con @AlbertoBagnai e @Rinaldi_euro a Como, ore 17 hotel Palace. Non mancate! -