Made in Sud, Lorella Boccia abbandona il programma: le motivazioni sono serie (Di lunedì 9 maggio 2022) Made in Sud deve farsene una ragione. Dopo Clementino anche la bella ballerina deve allontanarsi dagli studi del programma comico. Made in Sud aveva appena aperto i battenti che già… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 9 maggio 2022)in Sud deve farsene una ragione. Dopo Clementino anche la bella ballerina deve allontanarsi dagli studi delcomico.in Sud aveva appena aperto i battenti che già… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GuidaTVPlus : 09-05-2022 21:20 #Rai2 Made in Sud - Puntata del 09/05/2022 #Comico,satira,divertimento,parodia #Varietà - lifestyleblogit : Made in Sud: la puntata del 9 maggio - - zazoomblog : Made in Sud anticipazioni nella quarta puntata torna Clementino ma si assenta Lorella Boccia: cosa succede -… - occhio_notizie : “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo...'… - nerdie_bitch92 : @divianapedia Idem. Poi però alle battute di Made in sud e Colorado non rido quasi per nulla. -