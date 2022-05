Il Giappone riapre gradualmente ai turisti internazionali (Di lunedì 9 maggio 2022) La buona notizia: . Tutte le informazioni utili. Finalmente, dopo due anni di rigidissime chiusure, con il Paese chiuso anche durante le ultime olimpiadi estive, il Giappone ha deciso di riaprire al turismo internazionale. La riapertura sarà graduale, con l’ammissione di piccoli gruppi di turisti stranieri, per poi aumentare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 9 maggio 2022) La buona notizia: . Tutte le informazioni utili. Finalmente, dopo due anni di rigidissime chiusure, con il Paese chiuso anche durante le ultime olimpiadi estive, ilha deciso di riaprire al turismo internazionale. La riapertura sarà graduale, con l’ammissione di piccoli gruppi distranieri, per poi aumentare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

h4ppilycosmic : Ragazzi il Giappone forse riapre al turismo a Giugno forse c'è una speranza che io ci possa fare il viaggio di laurea ???? - nattyexdread : Il Giappone riapre davvero a giugno al turismo? #viaggiareinGiappone #riaperturaGiappone #turismoGiappone… - Karal_Josh : @andreilsero Se non erro il Giappone riapre a giugno no? - ttgitalia : L'incontro di #MarioDraghi con il suo omologo nipponico riapre la strada ai viaggi degli italiani in #Giappone… - oranfrizer : Operiamo tutelando le specificità di ogni frutto e assicurandone lo sviluppo domestico e internazionale, Gianluca… -