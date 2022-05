F1 GP Miami 2022, Hamilton: “Buoni punti per il team, ma nessun passo avanti” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Siamo arrivati quinto e sesto, sono Buoni punti per il team. È un circuito molto impegnativo a livello fisico, un circuito cittadino in cui all’inizio ho provato a riprendere chi c’era davanti. Ho fatto alcune battaglie con altri piloti ma ho avuto sfortuna. In generale non ci sono particolari elementi positivi, ma almeno abbiamo una vettura affidabile“. Queste le parole di Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nel GP di Miami 2022 di F1. Il pilota britannico ha sfoderato un’intervista “diplomatica”, visibilmente scuro in volto ma senza entrare nel merito delle lamentele per la strategia scelta dal muretto manifestate nei team radio in gara. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Siamo arrivati quinto e sesto, sonoper il. È un circuito molto impegnativo a livello fisico, un circuito cittadino in cui all’inizio ho provato a riprendere chi c’era d. Ho fatto alcune battaglie con altri piloti ma ho avuto sfortuna. In generale non ci sono particolari elementi positivi, ma almeno abbiamo una vettura affidabile“. Queste le parole di Lewisai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nel GP didi F1. Il pilota britannico ha sfoderato un’intervista “diplomatica”, visibilmente scuro in volto ma senza entrare nel merito delle lamentele per la strategia scelta dal muretto manifestate neiradio in gara. SportFace.

