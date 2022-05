F1 | Daniel Ricciardo | “Verso la fine della gara non ho retto il passo dei migliori Miami non ci ha aiutato”

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha espresso la propria opinione al termine del Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale F1 2022. Il #3 del gruppo ha concluso l’appuntamento statunitense all’11mo posto la prova alle spalle del thailandese Alexander Albon. Il nativo di Perth ha commentato alla stampa ai microfonipropria formazione: “Ho avuto molti momenti divertenti, ma mi sentivo sempre in difficoltà. Stavamo facendo del nostro meglio per resistere. Penso che nello stint intermedio siamo stati in grado gestire al meglio le gomme, ma non sono sicuro che fossimo veloci. Con la mescola più dura ho faticato”. L’australiano ha continuato affermando: “lanon hoildei ...

carstairs1805 : RT @ricciardopics: daniel ricciardo ?? photographed by: lando norris australian gp - miami gp - CentralUtahJazz : O Daniel Ricciardo ta correndo na IndyCar? ???? - lucaslnovis : Aposenta, Daniel Ricciardo - F1inGenerale_ : Ancora contatto tra Stroll e Magnussen in curva 11. Ne approfitta Daniel Ricciardo. #MiamiGP - italyaustralia : MI FA MALISSIMO IL GINOCCHIO, STO MORENDO DI SONNO, DANIEL JOSEPH RICCIARDO E CHARLES MARC HERVÉ PERCEVAL LECLERC V… -

Niente da fare per, per la seconda volta fuori dai punti. E così, la McLaren lascia Miami con un pessimo zero in casella. Sorride la Alpine - Renault con Esteban Ocon, eroico ottavo, ......Mercedes 59 5 Carlos Sainz Ferrari 53 6 Lewis Hamilton Mercedes 36 7 Lando Norris McLaren 35 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30 9 Esteban Ocon Alpine 24 10 Kevin Magnussen Haas 15 11...Gara decisamente anonima per Daniel Ricciardo, soltanto tredicesimo a Miami dopo una domenica passata più a non prenderle che a darle. Il pilota della McLaren non è riuscito a far funzionare la MCL36 ...E adesso Max Verstappen e la Red Bull-Honda cominciano a far paura alla Ferrari. A Imola, Charles Leclerc si era presentato con 34 punti di vantaggio sul campione del mondo olandese, ma nel ...