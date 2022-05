Choc a Centocelle | scende dal bus si accascia e muore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Una terribile tragedia quella che è successa questa mattina in via dei Sesami, zona. Qui un uomo è sceso dall’autobus ed è poi stato colto da un malore improvvisondosi a terra e morendo poco dopo. Leggi anche: Colpito da un malore improvviso sisulla mountain-bike: morto ciclistadal bus e si sente male: l’allarme dei passanti I fatti sono avvenuti questa mattina in via dei Sesami. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno poi chiamato i soccorsi. Al momento non si hanno informazioni precise sull’età della vittima, sembrerebbe però trattarsi di una persona matura. Le indagini dei Carabinieri Secondo le prime informazioni ad esser fatale per l’uomo un malore improvviso che lo ha colto proprio nel momento in cui è sceso dall’autobus. Impossibilitato a chiedere aiuto l’uomo ha perso ...