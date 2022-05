Cashback con targa per i disagi in autostrada: come funziona e cosa fare per ottenere il rimborso del pedaggio (Di lunedì 9 maggio 2022) È attivo il Cashback con targa, dedicato a chi viaggia sulle autostrade italiane. Si tratta di un meccanismo di rimborso automatico del pedaggio: ecco come funziona, come avviene il rimborso e cosa bisogna fare per richiederlo. Cashback con targa, che cos’è e da quando si può richiedere Il servizio di Cashback con targa è ora a disposizione di tutti gli utenti dopo un primo periodo di sperimentazione avvenuto a marzo scorso e riservato ai residenti nella Regione Liguria. A partire dal 1° maggio, in tutta Italia sarà possibile utilizzare questo servizio per ottenere il rimborso automatico del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) È attivo ilcon, dedicato a chi viaggia sulle autostrade italiane. Si tratta di un meccanismo diautomatico del: eccoavviene ilbisognaper richiederlo.con, che cos’è e da quando si può richiedere Il servizio diconè ora a disposizione di tutti gli utenti dopo un primo periodo di sperimentazione avvenuto a marzo scorso e riservato ai residenti nella Regione Liguria. A partire dal 1° maggio, in tutta Italia sarà possibile utilizzare questo servizio perilautomatico del ...

