Bambina di 4 anni quasi rapita dalle braccia della madre a Treviso | è salva solo grazie all’intervento della madre

A Mogliano Veneto una Bambina di 4 anni è stata quasi strappata dalle braccia della madre e rapita mentre le due stavano attraversando un sottopasso pedonale. Il rapimento fortunatamente non è andato a buon fine, ma la famiglia della Bambina è ancora sconvolta su quanto accaduto ed ora si cerca di capire cosa sia accaduto nell'arco di quei terrificanti minuti. Bambina di 4 anni a passeggio con la madre, 3 persone tentano di rapirla Il fatto è accaduto a Mogliano, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di sabato. La donna era a passeggio con la Bambina di 4

