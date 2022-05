Assegno unico INPS, arrivano gli arretrati: la data (Di lunedì 9 maggio 2022) Coloro che hanno inoltrato la domanda dopo febbraio hanno diritto a recuperare gli arretrati dell’Assegno unico L’Assegno unico universale è ormai operativo da tre mesi. I primi pagamenti sono iniziati nel mese di marzo. Tuttavia, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli a carico non è ancora entrato a regime. Essendo una misura L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 9 maggio 2022) Coloro che hanno inoltrato la domanda dopo febbraio hanno diritto a recuperare glidell’L’universale è ormai operativo da tre mesi. I primi pagamenti sono iniziati nel mese di marzo. Tuttavia, il nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli a carico non è ancora entrato a regime. Essendo una misura L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MaltoDoppio3 : Strano! Con il welfare a sostegno delle famiglie con figli che abbiamo, è una sorpresa! Poi la GRANDE rivoluzione… - Loredana0208 : @meb @elenabonetti @ItaliaViva Ma vi rendete conto di quanto falsa e ipocrita sia questa storia assegno unico. Migl… - PMI_it : Pagamenti INPS di maggio: pensioni, NASpI, RdC e Assegno Unico: Tutti i pagamenti INPS per il mese di maggio 2022:… - FaccioTommaso : RT @cribart: Non basta codice fiscale, non basta numero della pratica ora pure pin temporaneo per non sapermi dire perché assegno unico di… - PISAinVIDEO : Assegno unico: oltre 2.700 domande da inizio anno a patronati e Caf delle Acli pisane -