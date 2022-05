VIDEO F1, GP Miami 2022: highlights delle qualifiche. Leclerc e Sainz, doppietta Ferrari! 3° Verstappen (Di domenica 8 maggio 2022) qualifiche da paura quelle del GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Pole-position che si è giocata sui centesimi ed è stata la Ferrari a sorridere con una prima fila tutta “Rossa”: primo Charles Leclerc con il crono di 1:28.796 a precedere di 0.190 Carlos Sainz. Deluso del terzo tempo Max Verstappen, a 0.195 dalla vetta: l’olandese della Red Bull, visto anche un errore nell’ultimo run, non ha potuto migliorare il suo crono del Q3 e per questo la prima fila non è stata centrata come avrebbe potuto. Si prospetta, comunque, una gara molto interessante. Da capire cosa saprà fare il messicano Sergio Perez, in quarta posizione con l’altra Red Bull, mentre Lewis Hamilton si è preso la sua piccola rivincita nei confronti del team-mate George Russel visto che il sette volte ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)da paura quelle del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Pole-position che si è giocata sui centesimi ed è stata la Ferrari a sorridere con una prima fila tutta “Rossa”: primo Charlescon il crono di 1:28.796 a precedere di 0.190 Carlos. Deluso del terzo tempo Max, a 0.195 dalla vetta: l’olandese della Red Bull, visto anche un errore nell’ultimo run, non ha potuto migliorare il suo crono del Q3 e per questo la prima fila non è stata centrata come avrebbe potuto. Si prospetta, comunque, una gara molto interessante. Da capire cosa saprà fare il messicano Sergio Perez, in quarta posizione con l’altra Red Bull, mentre Lewis Hamilton si è preso la sua piccola rivincita nei confronti del team-mate George Russel visto che il sette volte ...

