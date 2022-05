Ultime Notizie – Verona-Milan 1-3, rossoneri tornano primi in classifica (Di domenica 8 maggio 2022) La formazione di Pioli, sotto per il gol di Faraoni, ribalta il match con la doppietta di Tonali e la rete di Florenzi Il Milan vince 3-1 sul campo del Verona nel match della 36esima giornata e torna in testa alla classifica della Serie A con 80 punti, mantenendo 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter. I rossoneri incassano al 38? il gol del Verona, a segno con Faraoni dopo una splendida azione corale. Il Milan riesce a pareggiare prima dell’intervallo. Al 47? Leao si accende sulla fascia sinistra, palla al centro e Tonali insacca per l’1-1. In avvio di ripresa la formazione di Pioli mette la freccia. Leao, sempre lui, accelera e offre ancora a Tonali il pallone da spingere in rete: 1-2 al 50?. Il Milan chiude i conti all’87’ con Florenzi, che entra in area e spara in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) La formazione di Pioli, sotto per il gol di Faraoni, ribalta il match con la doppietta di Tonali e la rete di Florenzi Ilvince 3-1 sul campo delnel match della 36esima giornata e torna in testa alladella Serie A con 80 punti, mantenendo 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter. Iincassano al 38? il gol del, a segno con Faraoni dopo una splendida azione corale. Ilriesce a pareggiare prima dell’intervallo. Al 47? Leao si accende sulla fascia sinistra, palla al centro e Tonali insacca per l’1-1. In avvio di ripresa la formazione di Pioli mette la freccia. Leao, sempre lui, accelera e offre ancora a Tonali il pallone da spingere in rete: 1-2 al 50?. Ilchiude i conti all’87’ con Florenzi, che entra in area e spara in ...

