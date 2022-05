Salta l'intervista di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Scontro con Mara Venier, tutta colpa della Toffanin? (Di domenica 8 maggio 2022) E' diventata un caso la mancata presenza di Manuel Bortuzzo e di suo padre Franco a Domenica In su Rai uno nella puntata dell'8 maggio. L'ex gieffino e il papà avrebbero dovuto essere presenti nel salotto di Mara Venier per promuovere il film Rinascere, che sarà trasmesso da Rai Uno in prime time proprio l'8 maggio. La conduttrice però avrebbe fatto Saltare l'ospitata all'ultimo togliendo dalla scaletta l'intervista con l'ex i due Bortuzzo. Si dice che il motivo della decisione di zia Mara sia legato al fatto che ieri sabato 7 maggio Manuel è andato a Verissimo, da Silvia Toffanin - quindi dalla "concorrenza" - e ha spiegato perché ha rotto il fidanzamento con Lucrezia “Lulù” ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) E' diventata un caso la mancata presenza die di suo padre Franco aIn su Rai uno nella puntata dell'8 maggio. L'ex gieffino e il papà avrebbero dovuto essere presenti nel salotto diper promuovere il film Rinascere, che sarà trasmesso da Rai Uno in prime time proprio l'8 maggio. La conduttrice però avrebbe fattore l'ospitata all'ultimo togliendo dalla scaletta l'con l'ex i due. Si dice che il motivodecisione di ziasia legato al fatto che ieri sabato 7 maggioè andato a Verissimo, da Silvia- quindi dalla "concorrenza" - e ha spiegato perché ha rotto il fidanzamento con Lucrezia “Lulù” ...

Advertising

LiberoMagazine_ : A #DomenicaIn salta l'intervista che Mara Venier avrebbe dovuto fare a Manuel Bortuzzo... #8maggio - danyvale8827 : RT @FrancescaVinci2: L'intervista di Manuel salta a #DomenicaIn per promuovere il film, solo perché ieri stava a Verissimo, non mi pare che… - FrancescaVinci2 : L'intervista di Manuel salta a #DomenicaIn per promuovere il film, solo perché ieri stava a Verissimo, non mi pare… - zazoomblog : Salta l’intervista di Manuel Bortuzzo da Mara Venier: ecco per quale motivo non sarà a Domenica In - #Salta #l’int… - Novella_2000 : Salta l'intervista di Manuel Bortuzzo a Domenica In: l'indiscrezione di Davide Maggio -