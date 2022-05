I 70 anni di Sgarbi, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro dopo la lite con Mughini (Di domenica 8 maggio 2022) Auguri a Vittorio Sgarbi che festeggia 70 anni! Per l’occasione, la consegna del Tapiro d’Oro dopo il litigio con Mughini. Il servizio completo lunedì 9 Maggio a Striscia la Notizia. Sgarbi, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro dopo la lite con Oggi pomeriggio, per festeggiare il suo 70esimo compleanno, Valerio Staffelli ha regalato a Vittorio Sgarbi un mega Tapiro d’Oro. Motivazione: per l’ormai famosa rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. «Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Auguri a Vittorioche festeggia 70! Per l’occasione, ladelil litigio con. Il servizio completo lunedì 9 Maggio a Striscia la Notizia.illacon Oggi pomeriggio, per festeggiare il suo 70esimo compleanno,ha regalato a Vittorioun mega. Motivazione: per l’ormai famosa rissa con Giampieroal Maurizio Costanzo Show. «Potrebbe essere unche mi viene dato ...

Advertising

VittorioSgarbi : - Vittorio Sgarbi, con che spirito arriva, domani, ai 70 anni? «Con una grande malinconia, con l’idea di aver vissu… - VittorioSgarbi : Il progetto è costruire un movimento politico che abbia i valori della cultura, della giustizia, della civiltà, del… - FrancoZerlenga : Non ha un vero amico che abbia la bontà di consigliargli che ha bisogno di ricovero in clinica psichiatrica Vittori… - ToniPizz : Vittorio Sgarbi compie 70 anni. Purtroppo. - Carlino_Reggio : Vittorio Sgarbi, festa per i 70 anni sul fiume Po -