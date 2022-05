Guerra in Ucraina, il punto con Davide Quadri (Di domenica 8 maggio 2022) Davide QuadriIntervista di Piervittorio Scimia Domani 9 Maggio in Russia viene festeggiata la Giornata della Vittoria, ricorrenza che celebra la resa della Germania nazista. Putin potrebbe annunciare la fine della cosiddetta “operazione militare speciale”: si potranno riaprire dei margini di trattativa o si rischia invece una recrudescenza del conflitto? Con il Responsabile Esteri della Lega Giovani non abbiamo parlato solo di crisi Ucraina, ma anche di elezioni francesi, del come back di Trump e di un ipotetico “super gruppo” sovranista in Europa. A Marzo sei stato al confine fra Ungheria e Ucraina per portare aiuti umanitari ai profughi ucraini, ritieni che per la Giornata della Vittoria celebrata in Russia domani 9 Maggio Putin voglia arrivare ad una tregua come in molti hanno ipotizzato o invece passi ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 8 maggio 2022)Intervista di Piervittorio Scimia Domani 9 Maggio in Russia viene festeggiata la Giornata della Vittoria, ricorrenza che celebra la resa della Germania nazista. Putin potrebbe annunciare la fine della cosiddetta “operazione militare speciale”: si potranno riaprire dei margini di trattativa o si rischia invece una recrudescenza del conflitto? Con il Responsabile Esteri della Lega Giovani non abbiamo parlato solo di crisi, ma anche di elezioni francesi, del come back di Trump e di un ipotetico “super gruppo” sovranista in Europa. A Marzo sei stato al confine fra Ungheria eper portare aiuti umanitari ai profughi ucraini, ritieni che per la Giornata della Vittoria celebrata in Russia domani 9 Maggio Putin voglia arrivare ad una tregua come in molti hanno ipotizzato o invece passi ...

Advertising

matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - sysmedia68 : RT @jacopo_iacoboni: I canali telegram del Wagner group - mercenari russi - stanno paradossalmente dicendo la verità su un pezzo di questa… - swamilee : RT @MimmoLombezzi: #Ucraina La torretta di un tank 'decapitato' da un missile. Ripresa dall'alto evoca un teschio, ma anche le divinità san… -