Combattenti Azovstal: "Difenderemo Mariupol, è un nostro dovere" (Di domenica 8 maggio 2022) Difendere Mariupol è ''un dovere'' per il reggimento Azov asserragliato nelle acciaierie Azovstal di Mariupol. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa via Zoom, il responsabile dell'intelligence del reggimento Azov... Leggi su europa.today (Di domenica 8 maggio 2022) Difendereè ''un'' per il reggimento Azov asserragliato nelle acciaieriedi. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa via Zoom, il responsabile dell'intelligence del reggimento Azov...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I I combattenti dell'Azovstal in conferenza stampa on line: 'Combatteremo fino alla fine. I russi bombardan… - Tg1Rai : Sono ore di paura anche per le mogli dei combattenti ucraini che restano asserragliati nell'acciaieria #Azovstal. '… - Lukyluke311 : RT @ultimenotizie: I combattenti ucraini barricati nell'acciaieria #Azovstal a #Mariupol hanno comunicato che terranno a breve una conferen… - infoitinterno : Guerra in Ucraina, combattenti Azovstal: 'Combatteremo fino alla fine' - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Ucraina, combattenti #Azovstal: 'Arrendersi non è un'opzione'. -