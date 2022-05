Chiariello: “Spalletti la deve smettere…ringrazi Juve e Atalanta” (Di domenica 8 maggio 2022) Umberto Chiariello parla di Luciano Spalletti: “La smetta di dirci che siamo in malafede, ha perso uno scudetto col Napoli“. Il giornalista critica pesantemente il tecnico del Napoli e dice: “Questa stagione non verrà sicuramente ricordata per la qualificazione Champions League conquistata, ma bensì per lo scudetto perso. Spalletti la deve smettere di dire che siamo in malafede perché l’obiettivo era stata dichiarato proprio da lui. deve ringraziare Atalanta e Juventus che hanno fatto passi indietro, perché se il Napoli fa quaranta punti nel girone di ritorno, ha fatto gli stessi punti di Gattuso“. A Canale 21, Chiariello aggiunge: “Il Napoli non ha fatto per niente bene in questa stagione. Ribadisco che è stato perso uno scudetto, da ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Umbertoparla di Luciano: “La smetta di dirci che siamo in malafede, ha perso uno scudetto col Napoli“. Il giornalista critica pesantemente il tecnico del Napoli e dice: “Questa stagione non verrà sicuramente ricordata per la qualificazione Champions League conquistata, ma bensì per lo scudetto perso.lasmettere di dire che siamo in malafede perché l’obiettivo era stata dichiarato proprio da lui.ringraziarentus che hanno fatto passi indietro, perché se il Napoli fa quaranta punti nel girone di ritorno, ha fatto gli stessi punti di Gattuso“. A Canale 21,aggiunge: “Il Napoli non ha fatto per niente bene in questa stagione. Ribadisco che è stato perso uno scudetto, da ...

