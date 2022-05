Bologna, Mihajlovic: «Ho fatto di tutto per esserci, l’ho fatto per i ragazzi» (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato del suo ritorno in panchina dopo aver lasciato l’ospedale Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, torna in panchina contro il Venezia dopo il periodo trascorso in ospedale per combattere la malattia. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport. RITORNO IN PANCHINA – «Il mio obiettivo era di tornare alla normalità, alla mia vita: ho fatto di tutto per esserci oggi con i miei ragazzi. l’ho fatto per loro. Non è stato facile, ma alla fine comunque conta che abbiamo superato tutto e siamo di nuovo qui, nel mio habitat naturale. I ragazzi mi hanno aiutato molto con i risultati e le prestazioni: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore delha parlato del suo ritorno in panchina dopo aver lasciato l’ospedale Sinisa, allenatore del, torna in panchina contro il Venezia dopo il periodo trascorso in ospedale per combattere la malattia. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport. RITORNO IN PANCHINA – «Il mio obiettivo era di tornare alla normalità, alla mia vita: hodiperoggi con i mieiper loro. Non è stato facile, ma alla fine comunque conta che abbiamo superatoe siamo di nuovo qui, nel mio habitat naturale. Imi hanno aiutato molto con i risultati e le prestazioni: ...

