(Di sabato 7 maggio 2022) In questi giorni sta girando una catena relativa ad un messaggiomolto invitante: diffidate, si tratta di unamolto pericolosa Le catene susono uno strumento spesso divertente ed ironico per passare contenuti e video virali. Ma allo stesso tempo possono essere un rischio per i tanti tentativi die di L'articolo proviene da Inews24.it.

Whatsapp, circola un invito "bufala": la truffa è dietro l'angolo In questi giorni sta girando una catena relativa ad un messaggio Whatsapp molto invitante: diffidate, si tratta di una bufala molto pericolosa ...