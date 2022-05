VIDEO F1 | GP Miami 2022 | highlights prove libere Squillo delle Mercedes | Leclerc risponde Sainz contro il muro

(Di sabato 7 maggio 2022) George Russell ha firmato il miglior tempo nelle2 del GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sulla nuovissima pista cittadina nella località statunitense. Laè risorta dopo un avvio di stagione davvero da incubo e il britannico ha firmato la miglior prestazione in terra americana, con un concreto 1:29.938. Charlesè secondo a 106 millesimi di ritardo. Il pilota della Ferrari, leader del Mondiale, ha comunque ribadito la caratura della sua monoposto imponendosi nella FP1 e guarda con ottimismo al fine settimana, a differenza del compagno di squadra Carlosche è andato a sbattere violentementele barriere quando mancavano 42 minuti al termine della sessione nella FP2. Giornata ...

Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente contro il muro nel corso delle prove libere 2 del GP di2022. Il pilota della Ferrari ha commesso un gravissimo errore: ha perso il controllo della monoposto in uscita dalla curva 13, si è girato ed è finito contro il muro con la fiancata ...Piccolo incidente per Carlos Sainz durante una camminata sulla pitlane prima del Gp didi F1. Il pilota della Ferrari ha riportato un piccolo taglio sulla fronte, dopo aver battuto ...