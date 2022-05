Ucraina, quattro esplosioni in Transnistria: sale la tensione al confine con la Moldova (Di sabato 7 maggio 2022) sale la tensione in Transnistria, con il sospetto che si stiano scientemente gettando le basi per una possibile nuova incursione militare. Altre quattro esplosioni hanno messo in allarme le autorità ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022)lain, con il sospetto che si stiano scientemente gettando le basi per una possibile nuova incursione militare. Altrehanno messo in allarme le autorità ...

Transnistria, "esplosioni vicino frontiere con Ucraina" ... nel est della Moldova, hanno denunciato almeno quattro esplosioni nei pressi della frontiere con l'Ucraina che sarebbero state provocate da un drone . Il ministero dell'Interno della regione ... Altre esplosioni in Transnistria, nessuna vittima Le autorità della regione separatista filorussa della Moldavia, la Transnistria, hanno dichiarato sabato che quattro esplosioni hanno avuto luogo venerdì sera vicino a un ex campo d'aviazione in un vi ... Quattro esplosioni in Transnistria Le autorità della regione separatista filorussa della Moldavia, la Transnistria, hanno affermato, sabato, che quattro esplosioni hanno avuto luogo venerdì sera vicino a un ex campo d'aviazione in un ...