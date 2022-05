Traffico Roma del 07-05-2022 ore 19:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla Cassia bis Veientana cosa per circa 500 m tra Le Rughe Formello in direzione Roma sul Raccordo Anulare coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni si tratta di Traffico diretto soprattutto verso lo stadio Olimpico dove stasera in programma Lazio Sampdoria scattante tutte le misure relative alla sosta alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ci sono con una mente a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi proprio in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla Flaminia dal bivio di Tor di Quinto e poi alla Flaminia la polizia locale Cervignano un incidente all’incrocio tra via Antonazzo Romano Viale Pinturicchio Ci sono ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla Cassia bis Veientana cosa per circa 500 m tra Le Rughe Formello in direzionesul Raccordo Anulare coda all’altezza della Flaminia nelle due direzioni si tratta didiretto soprattutto verso lo stadio Olimpico dove stasera in programma Lazio Sampdoria scattante tutte le misure relative alla sosta alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ci sono con una mente a partire dalla stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi proprio in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti sulla Flaminia dal bivio di Tor di Quinto e poi alla Flaminia la polizia locale Cervignano un incidente all’incrocio tra via Antonazzono Viale Pinturicchio Ci sono ...

